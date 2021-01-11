Масштабная коммунальная авария произошла на участке теплосетей на улице Маяковского в районе домов №23-27.

Масштабная коммунальная авария произошла на участке теплосетей на улице Маяковского в районе домов №23-27.Из 70 зданий, оставшихся без отопления, 3 детских сада, 3 школы, поликлиника, гостиница, почта и РОВД.Компания «Владимиртеплогаз» приняла решение не просто ликвидировать течь, а капитально отремонтировать весь участок теплотрассы. Поскольку в ближайшие дни в регионе ожидаются морозы до 30 градусов.Теплоснабжение должно быть восстановлено сегодня к 19 часам.