Не прошло и двух недель 2021 года, как автодилеры и конечные потребители заметили рост цен на автомобили. В среднем цена подскочила на 2-5%, передает . Продавцы считают, что причиной скачка ..

Не прошло и двух недель 2021 года, как автодилеры и конечные потребители заметили рост цен на автомобили. В среднем цена подскочила на 2-5%, передает . Продавцы считают, что причиной скачка стоимости машин стало падение курса рубля и рост евро. При том эксперты не исключили того, что подорожание продолжится, передает "". Возможно увеличение размера утилизационного сбора, что также скажется на том, насколько дорого автомобиль обойдется покупателю.