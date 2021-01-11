Мед ставленый готовится из смешанного с водой меда - жидкость закатывают в бочку и на несколько лет помещают в землю.

Рецепт ставленого меда с добавлением сока владимирской вишни по технологии IX века восстановили в Суздале. Первыми в новогодние праздники продегустировать напиток смогли гости города, сообщил вице-президент Ассоциации малых туристических городов, медовар и ресторатор Игорь Кехтер."Мед ставленый" готовится из смешанного с водой меда - жидкость закатывают в бочку и на несколько лет помещают в землю. Технология производства этого продукта значительно дороже приготовления популярной суздальской медовухи, так как требует большего времени и особых условий."Исходя из той практики и рецептуры, которая была в записях летописей и книг, можно сделать вывод о том, что наши предки добавляли в ставленый мед сок владимирской вишни, известной далеко за пределами региона - раньше ее поставляли патриарху в Москву. Несколько лет я экспериментировал с составом, и вот наконец-то ставленый мед с вишней, заложенный в 2015 году, получился, и сегодня его могут попробовать гости Суздаля", - отметил собеседник агентства.