Сейчас медовары работают над получением патента на способ приготовления.

В Суздале восстановили рецепт ставленого меда с добавлением сока владимирской вишни по технологии IX века. Первыми старинный напиток в новогодние каникулы продегустировали гости города.Он готовится из смешанного с водой мёда. Жидкость закатывают в бочку и на несколько лет помещают в землю. Из-за того, что процесс требует больше времени и особых условий, технология приготовления значительно дороже производства знаменитой суздальской медовухи.Из летописей суздальцам удалось выяснить, что в напиток добавляли сок владимирской вишни. Первую партию заложили ещё в 2015 году. Объём первой бочки вишневого алкогольного напитка составил 50 литров. В будущем планируется наладить серийное производство. Продавать его планируют не только в Суздале, но и в Ивановской области в Музее российского национального напитка.Сейчас медовары работают над получением патента на способ приготовления ставленого меда.