Злоумышленник заранее взял с собой неплатежные средства и, находясь в операционной кассе, подменил на них несколько пачек банкнот с иностранной валютой...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в факте мошенничества при обмене валюты», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от 58-летнего жителя Подмосковья. Потерпевший рассказал, что собирался произвести обмен крупной суммы денежных средств на иностранную валюту, однако он не мог воспользоваться для этого своим паспортом. В сети Интернет он познакомился с мужчиной, который за небольшое денежное вознаграждение согласился произвести обмен денег.Прибыв к одному из банков на улице Усачева, заявитель отдал незнакомцу пакет с денежными средствами в размере более 5,4 миллионов рублей, после чего тот зашел в операционную кассу. Вернувшись, мужчина передал заявителю пакет с иностранной валютой, после чего ушел. Через некоторое время, находясь в своем автомобиле, потерпевший обнаружил, что среди настоящих банкнот находится часть поддельных с надписью, что они не являются платежным средством. Материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил более 600 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Усачева задержали подозреваемого – 57-летнего жителя столицы. Установлено, что задержанный заранее взял с собой неплатежные средства и, находясь в операционной кассе, подменил на них несколько пачек банкнот с иностранной валютой. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60