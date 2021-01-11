Фигуранты проникли в квартиру, когда потерпевшая спала.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местные жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).В ноябре прошлого года в полицию обратилась 23-летняя местная жительница, сообщившая, что ночью в квартиру, где она проживает, проникли неизвестные и похитили ноутбук, стоимостью 23 000 рублей.Полицейским потерпевшая рассказала, что спала, когда услышала шум. Предположив, что домой вернулся сожитель, девушка окликнула его, однако никто не отозвался, а заявительница обнаружила пропажу ноутбука.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи были задержаны местные жители 1990 г.р. и 1989 г.р.Фигуранты в содеянном сознались, пояснив, что ключи похитили у сожителя девушки, когда отдыхали в одной компании. Достоверно зная, что мужчины нет дома, злоумышленники проникли в квартиру и совершили хищение.В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Материальный ущерб был возмещен в ходе следствия.