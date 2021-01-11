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КТО ПОСЛЕДНИЙ? Во Владимирской области откроют запись на вакцинацию от коронавируса
ЗДОРОВЬЕ – ДЕТЯМ В Коврове и Селиванове откроют детские поликлиники
ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ
- Владимирский грузовик врезался в колонну военных автобусов, четыре человека погибли
- Два водителя пострадали в ДТП под Муромом
НЕ ПРОСТО ХЛЕБ Владимирцам рекомендуют приготовить из бородинского хлеба необычный десерт
ДЕНЬГИ НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ Владимир потратит 12 миллионов рублей на экологию