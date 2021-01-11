Напомним, что в регион поступило уже несколько партий «Спутника V». В январе область ждёт ещё 52 тысячи доз для начала массовой вакцинации.

Во Владимирской области будет организована запись на вакцинацию от коронавируса. Об этом коллегам из ВГТРК рассказала директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.«Запись на прививку будет доступна через электронную регистратуру», - уточнила она.Напомним, что в регион поступило уже несколько партий «Спутника V». В январе область ждёт ещё 52 тысячи доз для начала массовой вакцинации.Первыми во Владимирской области прививали медиков, педагогов и соцработников.