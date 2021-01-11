Чтобы привиться от коронавируса требуется обратиться в поликлинику по месту жительства. В ближайшее время в регионе запись будет доступна через электронную регистратуру.

Владимирская область получила ещё 1000 доз «Спутника V» для прививания населения от коронавируса. Для начала массовой вакцинации в регион прибудет ещё 51 тысяча доз.Ранее департамент здравоохранения уже получил партию размером 1300 ампул.Чтобы привиться от коронавируса требуется обратиться в поликлинику по месту жительства. В ближайшее время в регионе будет доступна через электронную регистратуру.