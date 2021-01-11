Кирилл получил приглашение в клуб РПЛ - ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» и полузащитник Кирилл Моисеев достигли соглашения о прекращении трудовых отношений.Сообщается на ФК.Кирилл получил приглашение в клуб РПЛ - ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону). Руководство нашего коллектива в данной ситуации пошло навстречу юному спортсмену.10 января он вылетел в Ростов-на-Дону, чтобы подписать контракт.Отметим, что Кирилл родился в посёлке Октябрьский Вязниковского района Владимирской области. Является воспитанником владимирского футбола.В «Торпедо» (Владимир) с 2020 года. Также выступал за СШОР (Владимир) и вязниковские команды.13 октября прошлого года он забил свой первый гол за чёрно-белую дружину. Чтобы огорчить лидера зонального турнира «Олимп-Долгопрудный» нашему полузащитнику потребовалось менее одной минуты с момента выхода на поле.Всего в текущем сезоне Кирилл Моисеев провёл за «Торпедо-Владимир» 13 матчей, в которых он забил 2 мяча.Желаем Кириллу успехов в новом клубе ипокорения футбольных вершин.Фото из аккаунта владимирского «Торпедо» в «Твиттере».