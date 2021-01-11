Это случилось на Новорижском шоссе в Московской области.

Это случилось на Новорижском шоссе в Московской области."В Красногорскую больницу поступило более 20 пострадавших, которые были доставлены попутными машинами", - рассказал источник ТАСС.Известно, что пять автобусов получили повреждения. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи", - сказал собеседник агентства.По информации телеграм-канала Mash, предполагаемый виновник ДТП 26-летний водитель самосвала, уроженец Владимирской области Иван Г.