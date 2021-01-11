Вопрос обсуждался на утренней планёрке в мэрии города.

C учётом приближающихся во Владимирской области заморозков в столице региона заострили внимание на соблюдение комфортной температуры воздуха в детских садах и школах города.По оперативной информации управления образования, нормативный температурный режим в учреждениях соблюдается. Жалоб от родителей не поступало. В пресс-службе мэрии отмечают, что утро начинается с мониторинга температуры воздуха в помещениях.«Минусовые температуры далеки от форс-мажорных, поэтому ограничивать посещение образовательных организаций преждевременно», - добавили чиновники.Напомним, что ранее «33Live.Ru» сообщал о том, что директора школ при температуре ниже -25 градусов приостановить учебный процесс в начальных классах.