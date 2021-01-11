Протоколов об административных правонарушениях составлено не было.

Во Владимире продолжают ежедневно проверять соблюдение «антиковидных» ограничений в городском общественном транспорте.В ходе рейдов проверяющие контролируют соблюдение «антиковидных» требований к организации пассажирских перевозок экипажами и пассажирами транспортных средств. Водители и кондукторы общественного транспорта обязаны работать с использованием средств индивидуальной защиты, пассажиры при поездке в общественном транспорте также должны быть в масках.11 января прошел очередной рейд, во время которого было проверено 42 автобуса и троллейбуса. Все проверенные экипажи автобусов и троллейбусов во время работы использовали маски. Большинство пассажиров также находились в салонах в масках. С пассажирами, которые на момент проверки ехали без масок, были проведены профилактические беседы, после которых пассажиры надевали маски. Протоколов об административных правонарушениях составлено не было.Тем не менее, важно знать, что законодательством предусмотрены значительные штрафы за нарушение «антиковидных» ограничений.