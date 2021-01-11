1 января на проспекте Строителей 42-летний водитель автомобиля «Хендэ» сбил 40-летнего пешехода

В новогодние праздники во Владимире два пешехода погибли под колесами автомобилей. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД,1 января около 7.05 у дома №16 на проспекте Строителей 42-летний водитель автомобиля «Хендэ» допустил наезд на 40-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.4 января около 7.35 на 5 км автодороги М-7 «Волга» (подъезд г. Иваново) 47-летний водитель автомобиля «Шкода» допустила наезд на 44-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.