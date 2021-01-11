Правила, которыми мы пользуемся, разработаны в 2009 году. Конечно, они давно уже устарели и не отвечают санитарным нормам.

Во Владимире появятся новые правила создания, содержания, охраны и учета зеленых насаждений на территории города. Говорит начальник управления по охране окружающей среды администрации Владимира, главный эколог областного центра Сергей Сухопаров.- Мы сделаем новые правила создания, содержания, охраны и учета зеленых насаждений. У нас вот эта правила, которыми мы пользуемся, они разработаны в 2009 году. Конечно, они давно уже устарели и не отвечают нашим санитарным нормам, требованиям экологическим. И в январе-феврале, я обещаю, что мы разработаем новые правила, которые мы вынесем на общественное обсуждение и вместе с вами примем решение, что у на будет нормальная обрезка, наверное, у нас специалисты будут. У нас не хватает специалистов! Лесопатологов, дендрологов не хватает.Напомним, что помимо пункта об охране зеленых насаждений, правила содержат пункт о неотвратимости ответственности за нарушение природоохранного законодательства и обязательном возмещении ущерба, причиненного зеленому фонду города. Так, в минувшем году за незаконный снос зеленых насаждений было привлечено к ответственности 12 должностных лиц, единовременно выплаченная сумма возмещения ущерба областному центру составила 50 тысяч рублей.Ольга Романова