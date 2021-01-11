Хотя квартира, по оказанию услуг ЖКХ в которой имеется задолженность, была продана ею еще в 2016 году.

Прокуратура Владимира установила, что управляющая многоквартирным домом организация обратилась в суд за выдачей судебного приказа о взыскании с заявителя задолженности за жилищно-коммунальные услуги и пеней в размере 6,7 тыс. рублей.На основании полученного судебного приказа судебным приставом-исполнителем приняты меры по принудительному взысканию денежных средств из пенсии заявителя.Вместе с тем выявлено, что взыскание произведено неправомерно, поскольку квартира, по оказанию услуг ЖКХ в которой имеется задолженность, была продана ею еще в 2016 году, на момент продажи задолженности не имелось.Таким образом, в нарушение требований действующего законодательства управляющей организацией не обеспечено ведение актуального реестра собственников помещений, обновление информации, что повлекло неправомерное взыскание задолженности с гражданки, не являющейся собственником помещения в многоквартирном доме.По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес руководителя управляющей организации внесено представление, денежные средства ветерану возвращены.