Прокуратура восстановила справедливость. Женщине вернули взысканную сумму.

В прокуратуру Владимира обратилась местная жительница. Ветеран Великой Отечественной войны пожаловалась на незаконные вычеты из её пенсии.Выяснилось, что «управляшка» многоквартирного дома, где ранее проживала пенсионерка, обратилась в суд с целью взыскания 6 700 рублей. На основании судебного приказа приставы удержали с жительницы указанную в иске сумму.При этом никто не удосужился установить, что квартира, за которую взыскали часть пенсии, была продана ещё в 2016 году и на тот момент задолженностей за недвижимость не имелось.В итоге руководитель УК получил представление прокурора и вернул ветерану всю сумму.