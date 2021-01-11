На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
38 - во Владимире
17 - в Гусь-Хрустальном районе
16 - в Муромском
районе
13 - в Петушинском
районе
12 - в Юрьев-Польском
районе
11 - в Александровском
районе
7 - в Ковровском
районе
7 - в Вязниковском
районе
7 - в Кольчугинском
районе
7 - в Гороховецком
районе
6 - в Камешковском
районе
5 - в Киржачском
районе
4 - в Собинском
районе
3 - в Суздальском
районе
3 - в Меленковском
районе
1 - в Селивановском
районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 20 409 случаев заболевания.
4268 - во Владимире
2625 - в Гусь-Хрустальном
районе
2244 - в о. Муром
1527 - в Ковровском
районе
1309 - в Александровском
районе
1255 - в Петушинском
районе
1010 - в Вязниковском
районе
975 - в Юрьев-Польском
районе
767 - в Кольчугинском
районе
694 - в Собинском
районе
691 - в Суздальском
районе
587 - в Гороховецком
районе
527 - в Меленковском
районе
483 - в Камешковском
районе
465 - в Киржачском
районе
455 - в Селивановском
районе
273 - в г. Радужном
254 - в Судогодском
районе.