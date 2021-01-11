На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.38 - во Владимире17 - в Гусь-Хрустальном районе16 - в Муромскомрайоне13 - в Петушинскомрайоне12 - в Юрьев-Польскомрайоне11 - в Александровскомрайоне7 - в Ковровскомрайоне7 - в Вязниковскомрайоне7 - в Кольчугинскомрайоне7 - в Гороховецкомрайоне6 - в Камешковскомрайоне5 - в Киржачскомрайоне4 - в Собинскомрайоне3 - в Суздальскомрайоне3 - в Меленковскомрайоне1 - в Селивановскомрайоне1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 20 409 случаев заболевания.4268 - во Владимире2625 - в Гусь-Хрустальномрайоне2244 - в о. Муром1527 - в Ковровскомрайоне1309 - в Александровскомрайоне1255 - в Петушинскомрайоне1010 - в Вязниковскомрайоне975 - в Юрьев-Польскомрайоне767 - в Кольчугинскомрайоне694 - в Собинскомрайоне691 - в Суздальскомрайоне587 - в Гороховецкомрайоне527 - в Меленковскомрайоне483 - в Камешковскомрайоне465 - в Киржачскомрайоне455 - в Селивановскомрайоне273 - в г. Радужном254 - в Судогодскомрайоне.