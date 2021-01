В 2020 г. в рамках сделки между АО ВТБ Лизинг и ООО «Фармасинтез-Тюмень» было введено в эксплуатацию оборудование для производства лекарственных препаратов на сумму 1,2 млрд руб.

В 2020 г. в рамках сделки между АО ВТБ Лизинг и ООО «Фармасинтез-Тюмень» было введено в эксплуатацию оборудование для производства лекарственных препаратов на сумму 1,2 млрд руб.Для поставки оборудования привлечены ведущие мировые производители из разных стран:· GEA Process Engineering NV Belgium (Бельгия),· Romaco Pharmatechnik GmbH (Германия),· Shanghai Tofflon Science and Technology Co. Ltd (Китай),· ACG Pharma Technologies PVT LTD (Индия).«Мы рады принять участие в реализации такого значимого для России социального проекта и внести свой вклад в развитие отечественного производства лекарственных препаратов, предложив наилучшие условия финансирования и поставок специализированного оборудования. В соответствии со стратегией ВТБ мы поддерживаем такие важные проекты, проводя сложно структурированные сделки с максимально гибкими финансовыми параметрами и оптимальными сроками», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.Сегодня более 95% гормональных препаратов импортируется в Россию из-за рубежа. С запуском завода в Тюмени доля импорта снизится в два раза, что соответствует глобальной цели государственной программы импортозамещения «Фарма 2020».Новое производство ГК «Фармасинтез» должно стать крупнейшей в России инфраструктурой по производству гормональных препаратов. Общая сумма инвестиций в его запуск составит порядка 3,3 млрд руб. Завод будет выпускать свыше 16 международных непатентованных наименований. Его открытие запланировано на первый квартал 2021 года.