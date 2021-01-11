Роструд обновил график дней отдыха. Какие будут выходные в 2021 году, Вы узнаете из специального материала на сайте Дни.ру.

Роструд обновил график дней отдыха. Какие будут выходные в 2021 году, Вы узнаете из специального материала на сайте "Дни.ру".Сколькобудет выходныхНовогодние каникулыбудут самыми длинными выходными в 2021 году. Их продолжительность составитдесять дней – с 1 по 10 января. Вновь россияне смогут отдохнуть в феврале – с21 по 23. Эти дни отдыха будут приурочены ко Дню защитника отечества.Весной выходные выпадутна Международный женский день – с 6 по 8 марта. Майские праздники будут корочеобычного – с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. День России выпадет на период с 12 по14 июня, День народного единства – с 4 по 7 ноября. Кроме того, россияне будутотдыхать 31 декабря.ПереносвыходныхНесколько праздничных дней в 2021 году совпадают с выходными, всвязи с чем Роструд предложил такой механизмом переноса. Выходные2 и 3 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими днями,будут перенесены на 5 ноября и 31 декабря соответственно.Кроме того, россияне смогут отдохнуть 22 февраля. Представители ведомства предложили сделать этот день нерабочим из-за того, что 20 февраля выпадает на субботу. Таким образом, график выходных дней в 2021 году будет выглядеть следующим образом.Календарь