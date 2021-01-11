За указанный период на территории Владимирской области зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

В период с 1 по 10 января на территории Владимирской области зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 10 человек погибли и 82 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 несовершеннолетних, один ребенок погиб. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло три автоаварии. Полицейскими оформлено 392 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 145 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.г.Владимир:По предварительной информации, 1 января 2021 г. около 07:05 в г.Владимире у д.16 на проспекте Строителей 42-летний водитель автомобиля «Хендэ» допустил наезд на 40-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.г.Владимир:По предварительной информации, 4 января 2021 г. около 07:35 на 5 км автодороги М-7 «Волга» (подъезд г. Иваново) 47-летний водитель автомобиля «Шкода» допустила наезд на 44-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Меленковский район:По предварительной информации, 2 января 2021 г. около 12:45 в д.Лехтова у д.139 на ул.Центральная 43-летний водитель автомобиля «Хендай» при прохождении правого поворота допустил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 3 января 2021 г. около 17:10 на 32 км автодороги «Меленки – Синжаны – Максимово - Добрятино» 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ–11193» не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ–21214» под управлением 60-летнего водителя. В результате ДТП 9-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-11193» от полученных телесных повреждений скончался по пути в больницу.Муромский район:По предварительной информации, 5 января 2021 г. около 16:20 на 2 км автодороги «Муром – Лазарево» 75-летний водитель автомобиля «УАЗ» не учел безопасный боковой интервал, допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Рено» под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП 5-летний пассажир автомобиля «Рено» госпитализирован, водитель автомобиля «УАЗ», а также двое пассажиров автомобиля «Рэно», 1941 г.р. и 1943 г.р., направлены на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 6 января 2021 г. около 11:15 на 86 км автодороги «Касимов – Муром - Н. Новгород» 22-летний водитель автомобиля «Лада» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Форд» под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада», водитель и пассажир автомобиля «Форд» направлены на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 10 января 2021 г. около 13:25 на 110 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» 47-летний водитель автомобиля «Киа» допустил выезд на полосу проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Газель» под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» и водитель автомобиля «Газель» госпитализированы.Ковровский район:По предварительной информации, 7 января 2021 г. около 15:00 на 6 км автодороги «Сенинские дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» 40-летний водитель автомобиля «Иран» не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Опель» под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Иран» госпитализирован, водитель автомобиля «Опель» направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район:По предварительной информации, 8 января 2020 г. около 04:20 на 254 км автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» 23-летний водитель автомобиля «Ниссан» допустил съезд в левый по ходу движения кювет, где произошло опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан», а также двое пассажиров 1997 г.р. и 1999 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 9 января 2021 г. около 19:00 на 12 км автодороги «Владимир - Муром – Арзамас» 39-летний водитель автомобиля «Шевроле» допустил съезд в правый по ходу движения кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» госпитализирован.