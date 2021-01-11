С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 830 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 355 пациентов. В стационарах лежит 605 человек, из них 254 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2973 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 52 новых случая заражения Covid-19, что . Вылечились от недуга – 66 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 32 костромичам. Семь новых пациентов с ковидом зарегистрировано в Сусанинском районе, три случая - в Красном-на-Волге. По два инфицированных диагностировано в Шарье, Буйском и Нерехтском районах, по одному заразившемуся выявлено в Волгореченске, Костромском и Кадыйском районах. Кроме того, инфекция попала в организм одного жителя другого региона.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 830 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 355 пациентов. В стационарах лежит 605 человек, из них 254 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2973 заболевших.