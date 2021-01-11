При возникновении опасных ситуаций и угрозы для жизни необходимо незамедлительно сообщать об этом по номерам: 101 и 112.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 12 января в регионе ожидается резкое похолодание. Прогнозируется понижение температуры воздуха до – 28 градусов.«Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности для недопущения переохлаждения и обморожения», - сообщает пресс-служба Белого дома.Заморозки повышают риски возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах коммунальной инфраструктуры, на социально значимых объектах, увеличения числа техногенных пожаров и ДТП.«Соблюдайте технику безопасности при эксплуатации обогревателей. Не перегружайте сеть, не используйте неисправные и самодельные приборы, не оставляйте детей без присмотра с работающими обогревателями и печами», - предостерегает Главное управление МЧС России.При возникновении опасных ситуаций и угрозы для жизни необходимо незамедлительно сообщать об этом по номерам: 101 и 112.