Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что для профилактики нештатных ситуаций с...

Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах региона компания «Владимирэнерго» проводит комплекс необходимых мероприятий. Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек. За минувшие сутки, по состоянию на 9:00 11 января, в регионе расчищено 2,8 гектара просек.На утро 11 января перебои с электроснабжением (чаще всего по причине обрыва проводов) фиксировались в 13 населённых пунктах Вязниковского, Селивановского и Собинского районов. В четырёх деревнях Собинского района энергоснабжение уже восстановлено. Над оперативной ликвидацией аварийных отключений трудятся 9 бригад, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.Фото: https://pixabay.com/ru/