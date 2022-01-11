Ежегодно должностными лицами Управления Россельхознадзора проводятся мероприятия по установлению...

Ежегодно должностными лицами Управления Россельхознадзора проводятся мероприятия по установлению карантинного фитосанитарного состояния с целью выявления очагов карантинных объектов, контроля за выполнением мероприятий в карантинных фитосанитарных зонах, упразднения зон при ликвидации очагов карантинных организмов. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.По состоянию на 1 января 2022 года на территории Владимирской области зарегистрированы следующие карантинные объекты:- Черный сосновый и еловый усачи. Карантинная фитосанитарная зона по вредителям леса и лесоматериалов установлена на территории нижних и верхних складов, пунктов накопления древесины, лесозаготовительных и лесоперерабатывающих организаций 16 районов Владимирской области;- Золотистая картофельная нематода, очаги которой имеются в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Муромском, Меленковском, Петушинском, Собинском, Судогодском, Суздальском, а также в городском округе Владимир. На территории земельных участков, где выявлен карантинный вредитель, установлено 70 карантинных фитосанитарных зон площадью 429,1323 га, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения – 292,6 га, на землях личных подсобных хозяйств - 136,5323 га;- Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L: очаги карантинного сорного растения располагаются в Гусь-Хрустальном районе на территории полос отчуждения автомобильных дорог Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево. Карантинная фитосанитарная зона занимает площадь 30,7 га;- Повилика клеверная Cuscuta Trifolii Bob: карантинная фитосанитарная зона площадью 38,5 га установлена на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-востоке от д. Господиново Петушинского района,- Бактериальный ожог плодовых культур: карантинная фитосанитарная зона в пределах административных границ Филипповского муниципального образования Киржачского района на площади 350, 0986 га.В 2021 году специалистами Управления Россельхознадзора по Владимирской области проведены обследования установленных карантинных фитосанитарных зон на площади свыше 9 тыс.га.Фото: https://pixabay.com/ru/