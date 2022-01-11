Туристы уже планируют паломнические поездки на Крещение. Один из сайтов бронирования жилья приводит...

Туристы уже планируют паломнические поездки на Крещение. Один из сайтов бронирования жилья приводит топ городов, куда отправятся православные в канун 19 января. В список традиционно попал Суздаль.Самый популярный город Владимирской области занял восьмую строчку рейтинга. В тройке лидеров - Санкт-Петербург, Сочи и Феодосия. Очевидно, помимо святых мест россиян заботит и комфорт во время крещенских купаний. Отметим, пока 19-го января в Феодосии ожидается около двух градусов тепла днем. В Суздале же на Крещение синоптики обещают, как минимум, 12-градусный мороз.