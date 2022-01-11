C 1 по 9 января 2022 года во Владимирской области появилось на свет 176 детей – 98 мальчиков и 78...

C 1 по 9 января 2022 года во Владимирской области появилось на свет 176 детей – 98 мальчиков и 78 девочек. Больше всего детей родилось во Владимире – 101 младенец, затем следуют Муром (30), Ковров (24), Александров (10), Гусь-Хрустальный (7) и Кольчугино (6).Родильные дома и родильные отделения медицинских учреждений региона в дни новогодних и рождественских праздников работали в обычном режиме, информирует пресс-служба Администрации Владимирской области.Фото: https://pixabay.com/ru/