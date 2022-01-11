Из-за этого защита экс-вице-губернатора хотела перевести судебный процесс в другой регион

В Октябрьском районном суде областного центра ведется по уголовному делу бывшего вице-губернатора Владимирской области Рената Чагаева. Он заключен под стражу до 14 июня 2022 года.11 октября сторона защиты выступила с ходатайством о переносе рассмотрения уголовного дела в другой регион, но судья Владимир Зябликов отклонил это ходатайство.Как сообщает , адвокаты бывшего чиновника, обвиняемого в получении взяток, «аргументировали своё требованием тем, что дело их доверителя освещается местной прессой «некорректно». Конкретные претензии – к ТАСС, «Коммерсанту» и «Зебре ТВ», которые в своих материалах проводят аналогию с делом Дмитрия Хвостова, предшественника Чагаева на этой должности, ранее осуждённого за взяточничество. Якобы такой «порочный и необъективный» подход к освещению дела создаёт Чагаеву «заведомо негативную репутацию».Вероятно, в суде сочли эти доводы необоснованными или юридически несостоятельными. Рассмотрение дела экс-вице-губернатора Чагаева будет продолжено по месту предполагаемого коррупционного деяния.