Владимирские коммунисты выступили против установки памятника Николаю II. Об этом они сообщили на своём сайте. Последний российский император там именуется символом кровавого царского

Владимирские коммунисты выступили против установки памятника Николаю II. Об этом они сообщили на своём сайте. Последний российский император там именуется символом кровавого царского режима. Это символ позора, предательства и геноцида собственного народа, кровавой бойни и развала страны. Подобным монархических элементам во Владимирской области не место. А скульпторам, которые пытаются реализовать таким образом свои политические воззрения,