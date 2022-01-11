Юбилей сегодня отмечает Александр Акимов. В прошлом игрок, а ныне главный тренер владимирского...

Юбилей сегодня отмечает Александр Акимов. В прошлом игрок, а ныне главный тренер владимирского "Торпедо" Александру Евгеньевичу - 50.Кроме "Торпедо" Акимов выступал за команды «Волга» (Ульяновск), «Лада-Симбирск» (Димитровград), «Балтика» (Калининград). А всего в первенствах СССР и России провёл 489 игр, карьеру игрока завершил в 2005 году в родном клубе. Юбиляра поздравляет одноклассник, бывший товарищ по команде, а ныне директор спортивного комплекса "Торпедо " Евгений Дурнев.Евгений Дурнев, директор спортивного комплекса "Торпедо":- Я Александра Евгеньевича знаю очень давно, мы знакомы с ним с детства, мы вместе с ним ходили в детскую спортивную школу по футболу, вместе с ним учились в одном классе, вместе с ним начинали играть в большой футбол. Потом вмесмте с ним играли за Торпедо наше владимирское родное.Человек, на которого можно положиться в любой момент. Это очень хороший специалист, надёжный друг и примерный семьянин. Я желаю ему здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Надеюсь, что он будет работать на благо владимирского спорта и футбола в частности ещё много-много лет.