Сразу два смертельных ДТП произошло на дорогах Владимирской области в первый рабочий день. Днем 10 января в Александровском районе на 102-м километре трассы “Колокша – Кольчугино –

Сразу два смертельных ДТП произошло на дорогах Владимирской области в первый рабочий день. Днем 10 января в Александровском районе на 102-м километре трассы “Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики” (это под Александровом) Лада Ларгус столкнулся с Грантой. По предварительным данным полиции, 57-летний водитель Ларгуса не справился с управлением, вылетел на встречку, где врезался