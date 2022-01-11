НАТО должно пойти навстречу российским предложениям, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

НАТО должно пойти навстречу российским предложениям, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Российская и американская делегации встретились в Женеве, где обсудили вопросы безопасности. Дипломат из США Уэнди Шерман не смогла назвать это переговорами. По ее словам, консультации прошли в формате дискуссии.Замглавы российского МИД Сергей Рябков во время пресс-конференции заявил, что нерасширение НАТО – это императив. Мол, именно это российская сторона пыталась объяснить американской. Москва рассчитывает на правовые гарантии неразмещения у российских рубежей военной инфраструктуры Североатлантического альянса и его отказ от освоения стран, которые присоединились к организации после 1997 года.По словам Рябкова, делегация из России также объяснила коллегам из США, что работа по другим аспектам окажется под вопросом, если не будет продвижения по важным для Москвы направлениям. При этом прошедшие переговоры замглавы МИД РФ назвал очень профессиональными, глубокими, но сложными и долгими. Стороны не пытались что-то приукрасить или избежать острые темы, отметил дипломат.Напомним, на 12 января запланировано заседание Совета Россия – НАТО. Встреча пройдет в столице Бельгии, в штаб-квартире Североатлантического альянса. Генсек организации Йенс Столтенберг о готовности договариваться с Москвой.