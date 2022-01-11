Киржачская Галерея искусств имени Прокудина-Горского получила в дар 20 оригинальных работ 17-ого и...

Киржачская Галерея искусств имени Прокудина-Горского получила в дар 20 оригинальных работ 17-ого и 19-ого веков, сообщает ТАСС.В их числе картина знаменитого художника Александра ИвАнова, автора полотна «Явление Христа народу», которое хранится в Третьяковской галерее, и работа французского мастера первой половины семнадцатого века ЭстАша ЛесюЭра, чьи произведения хранятся в Эрмитаже и Лувре. Подарок предварительно оценивается в 300 миллионов рублей. В Киржач картины передали через представителя Торгово-промышленной палаты Игоря Анисимова и директора московской Галереи на Чистых прудах - Валерия Новикова.Валерий Новиков, директор Галереи на Чистых прудах:- Когда мы с Игорем Владимировичем открывали музей, мы обещали, что будем вам помогать и лично вам, и музею, и городу. Город Киржач достоин того, чтобы он стал туристической меткой с нашей точки зрения. И, я думаю, маршруты, которые будут не только из Москвы, а из всей центральной России и из городов ехать автобусы, частные туристы, они мимо Киржача проехать не смогут. Они будут должны обязательно туда заехать и посмотреть, что вы наплодили за последние годы.Теперь работы изучат во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени ГрабарЯ. И уже весной этого года киржачская галерея имени Прокудина-Горского планирует открыть двери для посетителей и продемонстрировать уникальные полотна на своей первой экспозиции.