Пожарные Коврова исполнили мечту 4-летнего Марка. Мальчик мечтает стать спасателем. Ковровские пожарные доказали, что участвовать в акции “Елка желаний” можно и без вытягивания

Пожарные Коврова исполнили мечту 4-летнего Марка. Мальчик мечтает стать спасателем. Ковровские пожарные доказали, что участвовать в акции “Елка желаний” можно и без вытягивания специальных “шаров” с желаниями детей. Через знакомых пожарные узнали о малыше, который в свои 4 уже мечтает тушить пожары. Огнеборцы решили позвать ребенка в часть. Оказалось, что Марк живет рядом с 4