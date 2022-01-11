В текущем сезоне спортсмен занимает шестое место в общем зачёте Кубка мира.

Муромлянин Иван Якимушкин отправится на зимние Олимпийские игры в Пекин. Президиум Федерации лыжных гонок утвердил состав сборной России.В текущем сезоне спортсмен занимает шестое место в общем зачёте Кубка мира. По результатам многодневки Tour de Ski он также показал шестой результат.В прошлом году наш землякИван Якимушкин родился 17 июня 1996 года. Уроженец Мурома с восьми лет занимается лыжами. Из-за отсутствия условий в родном регионе он был вынужден перебраться в Тюмень, за которую сейчас и выступает.