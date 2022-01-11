В настоящее время мальчик передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает...

«10 января в вечернее время в УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве поступило сообщение от родителей о пропаже их 14-летнего сына. Оперативники незамедлительно начали поиск мальчика. В кратчайшие сроки полицейские обнаружили схожего по приметам подростка на станции «Марьино», после чего отвели его в территориальное отделение полиции.В настоящее время мальчик передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего инцидента», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.