Главы районов Владимирской области сегодня получили нагоняй от врио заместителя губернатора...

Главы районов Владимирской области сегодня получили "нагоняй" от врио заместителя губернатора региона Германа Елянюшкина.Коллапс, вызванный затяжным снегопадом, обсудили на совещании в Белом доме. Главы вышли на связь в видеоформате. Участниками встречи стали и представители правоохранительных органов. Проблемы есть практически в каждом районе, отметили на совещании. Сложности - в Гусь-Хрустальном. В Кольчугине - проблема с утилизацией снега, в Муроме средств хватит лишь на три масштабные уборки. В территориях дефицит рабочей силы для поддержания порядка. По словам врио заместителя главы региона Германа Елянюшкина, в сложившейся ситуации добровольной помощи ждут от областных организаций, военнослужащих и общественников.Герман Елянюшкин, заместитель губернатора Владимирской области:- Нужно сделать наши населенные пункты пригодными для проживания в зимних условиях. Для этого необходимо главам понимать, сколько у них сил и средств есть, какой у них персонал есть, в каком количестве, сколько необходимо и в какие сроки они его привлекут. Это привлечение организаций на добровольной основе, это привлечение волонтеров, это проведение субботников, это привлечение на возмездной основе на основании комиссии по чрезвычайным ситуациям подрядных организаций.Сотрудники прокуратуры заявили: надзор ведомства усилится. Прокуроры просят не уповать на волонтеров и призывают муниципалитеты и районы добросовестно исполнять свои обязанности. Только во Владимире ежедневно на зимнюю уборку выходит порядка 70-ти единиц техники, машины работают круглосуточно. При этом проблема с вывозом снега есть и требует незамедлительных решений.Как заявил сегодня Герман Елянюшкин, всем районам области, по которым проходит трасса М-12, будет выделена большегрузная техника и снегопогрузочные механизмы. Главам дали время до понедельника: провести анализ и уточнить сроки. Руководители "отстающих" территорий будут вызваны к врио губернатора. И уже 17-го числа на оперативном совещании Александр Авдеев даст поручения по финансированию работ и возмещению расходов.