В ДТП попал DAF, загруженный досками, самосвал и ещё один грузовик.

Утром 11 января на Южном объезде Владимира произошло массовое ДТП. Столкнулись две фуры. Об этом рассказали подписчики одного из региональных пабликовАвария с большегрузами запечатлена на 175 километре Южного шоссе. В ДТП попал DAF, загруженный досками, и MAN. Спасатели на место происшествия не выезжали. Сотрудники МЧС привлекались только для смыва топлива с трассы.В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств: мужчины 1976 и 1979 годов рождения.Одному потребовалась госпитализация, а второй отправлен на амбулаторное лечение.