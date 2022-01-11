В ДТП попал DAF, загруженный досками, самосвал и ещё один грузовик.

Утром 11 января на Южном объезде Владимира произошло массовое ДТП. Столкнулись три фуры. Об этом рассказали подписчики одного из региональных пабликовАвария с большегрузами запечатлена на 175 километре Южного шоссе. В ДТП попал DAF, загруженный досками, самосвал и ещё одна фура. Спасатели на место происшествия не выезжали. Сотрудники МЧС привлекались только для смыва топлива с трассы.Известно, что имеются пострадавшие. Характер травм и количество потерпевших уточняются. Следите за нашими публикациями.