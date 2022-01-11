Напоминаем вам, что работники банков и их роботизированные помощники не звонят гражданам...

«Злоумышленники придумали новую схему обмана. Теперь с помощью голосовых роботов они обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента.Преступная схема проста. Вам поступает звонок от банковского робота-помощника. Он сообщает о якобы подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом (перевод денежных средств/оформление кредита/смена номера телефона, привязанного к личному кабинету и т.д.). Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае вашего отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента.Так, 32-летней девушке поступил звонок с неизвестного номера, в котором голосовой помощник банка сообщил ей о смене данных в приложении банка, а после переключил на оператора. Неизвестный пояснил девушке, что на ее имя взят кредит и для его погашения требуется его переоформить на наличные денежные средства и пополнить указанные счета.Потерпевшая выполнила указания звонившего, но в дальнейшем поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общая сумма денежных средств, взятых ею в кредит, составила более 2,1 млн рублей.Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание подозреваемых.Напоминаем вам, что:- работники банков и их роботизированные помощники не звонят гражданам;- резервных счетов не существует;- родственник попал в беду!? Перезвоните сами по его номеру;- полиция не просит участвовать в спецоперации.В случае если в отношении вас или ваших близких совершены незаконные действия со стороны мошенников, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефонам: 02, 112», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.