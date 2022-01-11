6 января на территории военно-атриотического сквера «Патриот» города Владимира в 18:40 группа...

6 января на территории военно-атриотического сквера «Патриот» города Владимира в 18:40 группа неустановленных лиц повредила выставочный автомобиль УралЗиС, что зафиксировано камерами наружного видеонаблюдения.На основании представленных администрацией муниципального образования сведений в УМВД России по Владимиру организована доследственная проверка, проведение которой взято городской прокуратурой на особый контроль.С учетом установленных обстоятельств по ее требованию в настоящее время отделом дознания УМВД г. Владимира возбуждено уголовное дело (вандализм, совершенный группой лиц).Прокуратурой организовано надзорное сопровождение расследования уголовного дела. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и привлечение к ответственности виновных лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.