ПСБ расширяет линейку инвестиционных продуктов. Теперь клиентам банка доступен открытый паевой инвестиционный фонд «Промсвязь – Окно возможностей», паи которого можно приобрести как в ..

ПСБ расширяет линейку инвестиционных продуктов. Теперь клиентам банка доступен открытый паевой инвестиционный фонд «Промсвязь – Окно возможностей», паи которого можно приобрести как в мобильном приложении или интернет- банке, так и в любом отделении ПСБ.ПИФ позволяет получить доход от инвестиций в фундаментально недооцененные акции, имеющие высокий потенциал роста.Стратегия фонда предусматривает инвестиции преимущественно в акции, не входящие в индекс голубых фишек Московской Биржи (MOEXBC), и предполагает активное управление с акцентом на фундаментальный анализ и постоянный мониторинг финансового состояния компаний.Рекомендуемый горизонт инвестирования - от 3 лет. Минимальная сумма инвестиций – 100 рублей.«Новый фонд будет инвестировать преимущественно в акции компаний малой и средней капитализации. Эти бумаги имеют значительный потенциал раскрытия своей стоимости - по мере роста голубых фишек все больше внимания будет уделяться забытым и малоликвидным историям. Основными факторами роста в данных компаниях являются корпоративные события (выкупы, сделки по слиянию и поглощению, делистинг), увеличение доходов в текущем сырьевом цикле, а также качественное улучшение финансовых показателей, как, например, в случае с «падшими ангелами». Обычной историей является рост котировок данных компаний за короткий период. Тем не менее рекомендуемый срок инвестирования в паи нового фонда составляет 3-5 лет – длинные циклы, низкая ликвидность и малая капитализация удлиняют инвестиционный горизонт для инвесторов, ожидающих более высокой потенциальной доходности по сравнению с другими фондами линейки», - комментирует управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.Для справкиОПИФ рыночных финансовых инструментов «Промсвязь – Окно возможностей». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.09.2021 за № 4614.Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92.Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промсвязь». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России.