Если Россия признает независимость республик Донбасса, то Минские соглашения будут разрушены, считает член украинской партии Слуга народа Егор Чернев.

Если Россия признает независимость республик Донбасса, то Минские соглашения будут разрушены, считает член украинской партии "Слуга народа" Егор Чернев.Накануне депутат Государственной Думы Казбек Тайсаев сообщил, что КПРФ подготовила проект постановления о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Парламентарий выразил уверенность, что в скором времени эта задача будет реализована.Этим документом обеспокоены в Киеве. В частности, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил: Россия может признать республики Донбасса, если переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности будут провальными. В таком случае, по словам украинского парламентария, Минские соглашения окажутся разрушенными, а российская сторона станет оказывать большую поддержку ДНР и ЛНР.Напомним, 9 и 10 января в Женеве прошли консультации США и России по гарантиям безопасности. На этих переговорах Москва выступает за нерасширение НАТО и против ведения любой военной деятельности альянса на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии. Как прошла эта встреча, ранее "Дни.ру".Кстати, в среду, 12 января, состоится заседание Совета Россия – НАТО. Генсек организации Йенс Столтенберг , что саммит пройдет в духе доброй воли, а также заявил о готовности договариваться с Москвой.