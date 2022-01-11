С каждым годом все больше стран присоединяются к празднованию дня вежливости, устраивают флешмобы,...

С каждым годом все больше стран присоединяются к празднованию дня вежливости, устраивают флешмобы, дарят подарки и, конечно, искренне благодарят друг друга.Принято также дарить открытки, на которых слово "Спасибо" написано на множестве языков мира. Кстати, психологи уверены, слова благодарности можно считать "устными поглаживаниями", способными согреть и успокоить.Главное, чтобы благодарность исходила от чистого сердца. Ну, а повод сказать спасибо своим близким можно найти всегда. Особенно, в такой день.