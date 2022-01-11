Утверждено расписание экзаменов.

Департамент образования Владимирской области опубликовал расписание единого государственного, основного и выпускного экзаменов на 2022 год. Школьники будут сдавать ЕГЭ в три этапа. Досрочный - с 21 марта по 15 апреля, основной - с 26 мая по 2 июля и дополнительный - c 5 по 20 сентября.Первыми состоятся испытания по географии, литературе и химии. Работы по русскому языку ребята напишут 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдёт 16 и 17 июня.Профильная и базовая математики намечены на 2 и 3 июня. На 6 июня запланирована история и физика, на 9 июня – обществознание, на 14 июня –биология и письменная часть по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля - резервные дни.Осенью двоечникам по русскому языку и базовой математике дадут второй шанс получить аттестат.ОГЭ также разделен на три периода: с 21 апреля по 17 мая; с 20 мая по 2 июля; с 5 по 15 сентября.