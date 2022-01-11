Сложные дорожные условия стали причиной, как минимум, нескольких серьёзных ДТП. Накануне вечером в...

Сложные дорожные условия стали причиной, как минимум, нескольких серьёзных ДТП. Накануне вечером в Вязниках на улице Московской столкнулись «Лада Калина» и «Шевроле Нива».24-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с внедорожником. В результате, 56-летний пассажир «Лады» оказался заблокированным и ему потребовалась помощь спасателей. Пострадавший был деблокирован и отправлен в больницу, но, к сожалению, скончался от полученных травм.В Александровском районе похожая ситуация. Водитель «Лады Ларгус» также не учёл метеоусловия, вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту». В результате столкновения погибла шестидесятилетняя пассажирка «Ларгуса».