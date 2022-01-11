Доверчивые пенсионеры обналичивали свои сберегательные счета в банках, а дома упаковывали деньги в пакет и передавали их аферистам, выбрасывая из окна...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Дмитровскому району г. Москвы задержали подозреваемых в мошеннических действиях в отношении пенсионеров.По предварительной версии один из злоумышленников звонил пожилым людям на домашний телефон и представлялся участковым. Незнакомец сообщал о том, что в районе орудует группа мошенников, которая обманывает пожилых людей. Он настоятельно просил пожилых женщин сообщать ему, если возникнут подобные случаи.В процессе разговора звонивший входил в доверие к женщинам, убеждая их помочь в поимке преступников. Он советовал следовать указаниям для задержания с поличным. Доверчивые пенсионеры обналичивали свои сберегательные счета в банках, а дома упаковывали деньги в пакет и передавали их аферистам, выбрасывая из окна. Забрав деньги, мошенники переставали выходить на связь, и тогда пожилые люди понимали, что их обманули.В настоящее время известно о трех пострадавших от противоправной деятельности задержанных. Общая сумма материального ущерба составила более одного миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий задержана группа злоумышленников. Ими оказались трое мужчин: 22-летний житель столицы и двое приезжих в возрасте 29 и 26 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.Следователями ОМВД России по Дмитровскому району и району Ховрино г. Москвы возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Они соединены в одно производство и расследуются сотрудниками Следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников задержанного, а также выявление всех эпизодов противоправной деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29