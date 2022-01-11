В ходе личного досмотра задержанных полицейскими было обнаружено и изъято 34 свертка с наркотическим средством...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства – метадона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Проходчиков задержали 31-летнего приезжего мужчину и 39-летнюю женщину по подозрению в незаконном обороте наркотиков.В ходе личного досмотра задержанных было обнаружено и изъято 34 свертка с неизвестным веществом внутри. Общая масса изъятого вместе с упаковкой составила более 45 граммов. Проведенное исследование части изъятого показало, что в составе содержится наркотическое средство – метадон. Остальное направлено на экспертизу.Установлено, что злоумышленники приобрели крупную партию наркотического средства для последующего сбыта путем тайников-закладок.Следствием УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29