После новогодних праздников жителей поселка Садовый ждал неприятный сюрприз. Каждый день за проезд...

После новогодних праздников жителей поселка Садовый ждал неприятный сюрприз. Каждый день за проезд в общественном транспорте люди вынуждены отдавать по 130 рублей. В чем причина, выяснила Анастасия Сахарова.Расстояние от поселка Садовый до Владимира - несколько километров. А плата за проезд выросла в два раза. Еще 9 января пассажиры отдавали за билет 21 рубль, а сегодня - уже 40.- Извините, но это... по бюджету бьет очень сильно.Любовь Мартынова, жительница поселка Садовый:- Мы возмущены до предела. Вы понимаете, это в два раза. У нас ездят и в больницы, и пенсионеры, и рабочие, и студенты.И большинство жителей ездят в город ежедневно. По словам людей, повышение тарифа оправдано, если бы условия перевозок улучшились. Но автобусы старые, кондуктора нет.Марина Блинова:- И сделали еще очень неудобный график. Вечером отсюда вообще не уедешь!Да и доедешь только до магазина «Турист» либо до вокзала. Жители рассказывают: вокзал - невостребованная остановка, все выходят в Добром. А значит, чтобы добраться до места назначения в городе, нужно делать пересадку. И снова - дополнительные траты.Татьяна, жительница поселка Садовый:- Назад мы ездим из города на таких коробушках, битком. Никогда такого не было, всегда к нам ходили большие автобусы. И опять же, зависело от километров. А не как сейчас, среднюю цену нам сделали.Повышению цены за проезд есть разумное объяснение, говорит перевозчик. Тариф для маршрута «Овчухи – Владимир» с недавних пор стал нерегулируемым. Решение о смене тарифа принял департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области. При таких условиях перевозчик имеет право самостоятельно устанавливать плату за билет. А скачок цен на дизельное топливо и запчасти диктует свои расценки.Наталья Щанникова, экономист суздальского ПАТП:- С нашей стороны все законно. К сожалению, мы не имеем возможности влиять на цены на топливо и на запчасти. К тому же мы обязаны и нашим водителям выплачивать заработную плату. Не минимальную, иначе, вы понимаете, никто не пойдет работать водителем.Пока это единственный суздальский маршрут с нерегулируемым тарифом. Перевозчики предполагают, что их со временем в регионе будет только больше. Так ли это? «Вести» направили запрос в департамент транспорта и дорожного хозяйства.Анастасия Сахарова, Семен Карпов. “Вести-Владимир”