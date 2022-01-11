Когда потерпевший вместе со своими друзьями подошел к автомобилю, из него вышли двое мужчин. В руках одного из них было ружье...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве и ОУР ОМВД России по району Лефортово задержали двоих мужчин по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью и нанесении побоев местным жителям», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что 20-летний житель Москвы ранее продал принадлежащий ему автомобиль приезжему гражданину. Спустя некоторое время ему стали приходить уведомления о нарушениях ПДД водителем данного авто. Связавшись с покупателем, он потребовал оплатить штрафы. Чтобы разрешить возникший конфликт, мужчины договорились о встрече на Авиамоторной улице.В назначенное время потерпевший вместе со своими друзьями подошли к автомобилю, из которого вышли двое мужчин. В руках у одного из них находилось ружье. Завязалась драка, в результате которой потерпевший и его друг получили травмы. При этом ружьем выстрелы не производились, а наносились удары.Злоумышленники покинули место происшествия на автомобиле, а пострадавшие были доставлены в медучреждение, где им оказали медицинскую помощь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на следующий день после происшествия на съемной квартире в Москве задержали одного из подозреваемых – ранее судимого 33-летнего приезжего из другого региона России. По адресу его проживания изъято ружье, принадлежащее по документам второму злоумышленнику. Оно является гладкоствольным карабином «Сайга», к производству выстрелов пригодно.Второй злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 26-летнего подозреваемого в г. Владикавказе.Следствием ОМВД России по району Лефортово г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и статьей 116 УК РФ «Побои».В отношении 33-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, другой подозреваемый заключен под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18